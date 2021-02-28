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Сирийские СМИ узнали о контактах военных США с боевиками ИГ*

Сирийские СМИ узнали о контактах военных США с боевиками ИГ*
. Американские военные осуществили транспортировку десяти террористов из группировки "Исламское государство"* (ИГ*) со своей незаконной базы в Аш-Шаддади провинции Эль-Хасеке, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.

Отмечается, что боевики были вывезены на двух армейских вертолетах, которые направились в пустыню в провинции Дейр-эз-Зор. О возможных целях и задачах боевиков в этой местности информации нет.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Позиции американских солдат сосредоточены вокруг крупных месторождений нефти и газа. В Сирии не раз подчеркивали, что военные находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований.

сообщило, что боевики организовали минометный обстрел по новому пункту пропуска в Сирии.
Россия

По материалам: ria.ru
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