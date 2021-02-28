Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку пансионата, погибли два человека

Влада Некрасова

На Ровенщине произошло смертельное ДТП — водитель Audi A6 не справился с управлением и допустил наезд на бетонную арку санатория. Погибли два человека — пассажиры авто, сообщает Отдел коммуникации областного главка полиции.

Водитель автомобиля, по данным полиции, был нетрезв.

В настоящее время он задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до десяти лет лишения свободы.

Полиция показала фото с места происшествия.

Напомним, в Польше в ночь на воскресенье, 28 февраля, в ДТП погибли двое граждан Украины, авто которых въехало в столб. А в Запорожье полиция просит помочь установить причины аварии на трассе М-18 Харьков — Симферополь, где Audi А6 по неизвестным причинам выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с «Toyota Tundra».