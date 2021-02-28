СМИ: беспилотники нанесли удары на востоке Сирии

Алексей Вольцев

Беспилотники произвели серию ударов по наземным целям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Al Аrabiya.

В субботу в Пентагоне заявили, что США нанесли удар по нескольким объектам на сирийско-иракской границе. Атака была проведена по позициям шиитских группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", поддерживаемым Ираном.

В Вашингтоне заявили, что удар с воздуха стал ответом на обстрел позиций американских войск в Ираке.

Башар Асад не раз подчеркивал, что американские войска находятся там без законных оснований.сообщило, что Сирия призвала ООН принять "незамедлительные меры" против США.