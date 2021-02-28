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СМИ узнали, когда карты "Мир" можно будет привязать к Apple Pay

СМИ узнали, когда карты "Мир" можно будет привязать к Apple Pay
. Карты "Мир" могут добавить в сервис безналичной оплаты Apple Pay в конце апреля, пишет РБК со ссылкой на сообщение национальной платежной системы "Мир".

"Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", – приводит издание слова представителя Национальной системы платежных карт.

Отмечается, что каждый банк-участник ПС "Мир" самостоятельно сможет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты к кошельку Apple.

Газпромбанк", "Промсвязьбанк" и ВТБ выразили готовность реализовать функционал Apple Pay по картам "Мир", когда будет обеспечена соответствующая техническая возможность. Samsung Pay. При таком способе оплаты операция подтверждается держателем карты на смартфоне и зачастую не требует введения пин-кода на терминале магазина независимо от суммы покупки.

Оператором карт "Мир" является национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года, когда российские банки из-за санкций столкнулись с проблемами при работе с Visa и Mastercard.

Все банки, работающие на территории страны, до 1 июля 2017 года должны были обеспечить прием карт "Мир" во всех платежных устройствах. Эти карты, помимо России, функционируют еще в десяти странах, в основном это государства СНГ, а также Турция и Вьетнам.

сообщило, что эксперт рассказал, почему России не страшно отключение от SWIFT.
Экономика

По материалам: ria.ru
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