Спасение в цифре? Аналитик из США предложил способ сдерживания Китая
Такого мнения придерживается глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе, сообщает CNBC.
По словам Кемпе, китайские официальные лица не скрывают усилий по внедрению и распространению цифрового юаня, что по мнению аналитика, является первым шагом в их стратегии по вытеснению доллара из числа ведущих валют и расширению своего влияния.Джанет Йеллен и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. На днях они сообщили о соответствующих исследованиях о перспективности виртуальной валюты, которые проводят Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт.
Тем не менее, Кемпе предупреждает, что Китай в любом случае будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты из-за иного отношения властей этой страны к конфиденциальности.
"Если США утратят лидирующие позиции в сфере финансовых технологических инноваций, то, в сочетании с ослаблением мирового господства доллара, Пекин получит значительный приоритет", – убежден аналитик.
По мнению Кемпе, США все еще могут выиграть это "состязание", если они не только быстро разработают цифровой доллар, но и будут сотрудничать в создании цифрового евро, цифрового фунта и цифровой йены. Это также продемонстрировало бы ценность работы с союзниками, которая является центральным элементом внешней политики Байдена, заключил специалист.сообщило, что глава Банка России Эльвира Набиуллина описала процесс появления цифрового рубля.