Спасение в цифре? Аналитик из США предложил способ сдерживания Китая

Анастасия Иванова

. Сдержать Китай и его финансовую систему США может помочь скорейшее внедрение цифрового доллара в противовес активно разрабатываемому цифровому юаню, а также сотрудничество с другими государствами в сфере создания национальных цифровых валют.

Такого мнения придерживается глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе, сообщает CNBC.

По словам Кемпе, китайские официальные лица не скрывают усилий по внедрению и распространению цифрового юаня, что по мнению аналитика, является первым шагом в их стратегии по вытеснению доллара из числа ведущих валют и расширению своего влияния.

Джанет Йеллен и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. На днях они сообщили о соответствующих исследованиях о перспективности виртуальной валюты, которые проводят Федеральный резервный банк Бостона и Массачусетский технологический институт.

Тем не менее, Кемпе предупреждает, что Китай в любом случае будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты из-за иного отношения властей этой страны к конфиденциальности.

"Если США утратят лидирующие позиции в сфере финансовых технологических инноваций, то, в сочетании с ослаблением мирового господства доллара, Пекин получит значительный приоритет", – убежден аналитик.

По мнению Кемпе, США все еще могут выиграть это "состязание", если они не только быстро разработают цифровой доллар, но и будут сотрудничать в создании цифрового евро, цифрового фунта и цифровой йены. Это также продемонстрировало бы ценность работы с союзниками, которая является центральным элементом внешней политики Байдена, заключил специалист.

сообщило, что глава Банка России Эльвира Набиуллина описала процесс появления цифрового рубля.