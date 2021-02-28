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Спецпредставитель США посетит Афганистан и ряд стран Ближнего Востока

Спецпредставитель США посетит Афганистан и ряд стран Ближнего Востока
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит ряд стран ближневосточного региона, в том числе Катар и Афганистан, сообщает телеканал Ariana News.

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация США сохранит Залмая Халилзада на должности спецпредставителя по Афганистану.

Американский представитель, по данным канала, уже начал свою серию визитов. Сначала он отправится в Германию, затем посетит Катар, Афганистан, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и совершит поездки в другие страны региона. Когда именно он туда отправится, не сообщается.

Ближнему Востоку станет первой его поездкой в регион при администрации президента США Джо Байдена, отмечает афганский телеканал 1TV News.Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
В мире

По материалам: ria.ru
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