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Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!

Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!

Из-за критического состояния бывшей жены Владимира Епифанцева, которая на данный момент вынуждена соблюдать постельный режим и восстанавливаться после жуткого происшествия, в сети поползи слухи о том, что Владимир якобы избивает свою экс-супругу. К счастью, это не правда. Анастасия Веденская действительно чувствует себя плохо и на данный момент обездвижено лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, но Владимир имеет к этому отношение лишь косвенно.


Все дело в том, что не так давно на актрису напали в одном из культурных заведений. Вечер проходил замечательно до тех пор, пока Настя не начала конфликтовать с одной из пришедших дам, которая, разозлившись на Веденскую, запустила ей в голову огромный бокал с пивом. Настя мигом сообщила о случившемся бывшему мужу. Он, к счастью, был рядом и прибежал на разборку с импульсивной особой.

«Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался», — жалуется на свое состояние Анастасия. Она отмечает, что на денежную компенсацию не согласна и будет требовать, чтобы неадекватную гостью заведения наказали со всей строгостью.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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