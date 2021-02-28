Срочно! Владимир Епифанцев «избил» свою жену?!

Алексей Вольцев

Из-за критического состояния бывшей жены Владимира Епифанцева, которая на данный момент вынуждена соблюдать постельный режим и восстанавливаться после жуткого происшествия, в сети поползи слухи о том, что Владимир якобы избивает свою экс-супругу. К счастью, это не правда. Анастасия Веденская действительно чувствует себя плохо и на данный момент обездвижено лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, но Владимир имеет к этому отношение лишь косвенно.

Все дело в том, что не так давно на актрису напали в одном из культурных заведений. Вечер проходил замечательно до тех пор, пока Настя не начала конфликтовать с одной из пришедших дам, которая, разозлившись на Веденскую, запустила ей в голову огромный бокал с пивом. Настя мигом сообщила о случившемся бывшему мужу. Он, к счастью, был рядом и прибежал на разборку с импульсивной особой.

«Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался», — жалуется на свое состояние Анастасия. Она отмечает, что на денежную компенсацию не согласна и будет требовать, чтобы неадекватную гостью заведения наказали со всей строгостью.