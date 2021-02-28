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США подсказали способ сдержать Китай

США подсказали способ сдержать КитайФото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе в своей колонке для CNBC подсказал США способ сдержать Китай и его финансовую систему.

По мнению Кемпе, сделать это возможно при помощи скорейшей разработки и внедрения цифрового доллара, который смог бы противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню.

При этом финансист отмечает, что власти США до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты. Китай может применять цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты, отмечает Кемпе.

Однако у цифрового доллара все же есть сторонники среди американской элиты и чиновников. К ним в первую очередь относятся министр финансов Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. В конце февраля они заявили, что исследования в области возможного применения цифрового доллара сейчас проводят Федеральный резервный банк Бостона (один из 12 членов ФРС) и Массачусетский технологический институт. По мнению Йеллен, новая валюта упростит жизнь многим американцам, которые по-прежнему не имеют достаточного доступа к финансовой системе страны и традиционным платежным системам.

При этом аналитики, в числе которых Кемпе, отмечают, что Китай все равно будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты — во многом из-за своего пренебрежительного подхода к конфиденциальности информации и защите данных.

В настоящее время национальные цифровые валюты разрабатывают около 70 стран. Наиболее активными являются Китай и Швеция. Соответствующий проект есть и в России, где его курирует Центробанк. Цифровая валюта отличается от криптовалют в первую очередь тем, что выпускается Центральным банком и выступает альтернативным официальным платежным средством в дополнение к наличным и безналичным деньгам.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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