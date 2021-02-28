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США задумали сдержать Китай цифровым долларом

США задумали сдержать Китай цифровым долларом

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе рассказал CNBC о способе для США сдержать Китай и его финансовую систему. По мнению специалиста, в этом может помочь скорейшая разработка и внедрение цифрового доллара в противовес цифровому юаню.

Американское правительство до сих пор скептически относилось к перспективам использования собственной цифровой валюты. Но Китай может применить подобные разработки для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервного платежного средства.

У электронных денег есть и свои сторонники: министр финансов Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. В этом году они заявили, что исследования в области возможного применения виртуального доллара проводятся Федеральным резервным банком Бостона и Массачусетским технологическим институтом. Новинка упростит жизнь многим американцам, не имеющим достаточного доступа к финансовой системе страны и традиционным платежным системам.

Однако аналитики все равно считают, что Китай будет иметь преимущество при создании электронного юаня — во многом из-за своего пренебрежительного подхода к конфиденциальности информации и защите данных.

Проекты по разработке национальных цифровых валют имеются у многих стран, в том числе и у России, где их курирует ЦБ. Такие платежные средства отличаются от криптовалют в первую очередь тем, что выпускаются Центральным банком и являются альтернативными официальными деньгами в дополнение к наличному и безналичному расчету.

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По материалам: uposters.ru
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