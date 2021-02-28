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США задумались о пересмотре отношений с Саудовской Аравией

США задумались о пересмотре отношений с Саудовской АравиейФото: HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

США задумались о возможном пересмотре отношений с одним из главных союзников на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией, пишет CNBC.

Президент США Джо Байден уже анонсировал заявление о будущем отношений с Эр-Риядом, которое Белый дом собирается сделать в понедельник, 1 марта. Ожидается, что в выступлении будет объявлено о дополнительных санкциях в отношении Саудовской Аравии.

В конце февраля Госдепартамент ввел ограничения в отношении 76 граждан королевства, которых Вашингтон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи в 2018 году, а также преследованию других диссидентов за границей.

Кроме того, Национальная разведка США в своем докладе обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана в одобрении операции по похищению и убийству Хашкуджи. Правительство Саудовской Аравии, в свою очередь, категорически отвергло эти обвинения.

Хашкуджи, сотрудничавший в качестве журналиста со многими западными изданиями и часто критиковавший власти Саудовской Аравии, исчез в октябре 2018 года после посещения саудовского консульства в Стамбуле. В дальнейшем Эр-Рияд подтвердил его гибель. В сентябре прошлого года саудовский суд приговорил восьмерых человек к различным срокам заключения по обвинению в похищении и убийстве Хашкуджи.

В мире

По материалам: lenta.ru
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