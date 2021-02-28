Стала известна причина ссоры Насти Ивлеевой и Иды Галич

Анастасия Иванова

Когда знаменитости, некогда проводящие практические все время вместе, расходятся в разные стороны и откровенно начинают относиться друг другу с неприязнью, нетизены признаются, что подобное поведение звезд разбивает им сердца. Это случилось с Настей Ивлеевой и Идой Галич. Девушки постоянно появлялись в вайнах и stories друг друга, а после сделали вид, как будто и вовсе не были знакомы. Публика полагает, что конфликт девушек произошел из-за внезапно появившейся звездности Галич.

«Мам, я попала в форбс без ссаных гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег. Рекламодатели оценивают не только, сколько человек на вас подписано, так как сейчас почти у каждой третей тети в лифчике больше миллиона подписчиков, что не удивительно из-за существования различных «круговых», тех же самых пресловутых «гивов» и других «двигателей» подписоты. Качество! На рынке сейчас важно качество рекламной компании», — некогда писала она.

К слову, подобная реплика была названа в telegram-каналах «камушком в огород Насти Ивлеевой». Ида мигом отреагировала на заявления общественности, желая отвести от себя подозрения, однако, сделала только хуже, вновь уколов бывшую подружку: «Это не камень в чей-то огород. Это просто круто, когда ты без таких легких денег и без покупки аудитории попадаешь в Forbes».

«Ох, Ида, Ида. Остановись, пожалуйста! Мы очень за тебя рады, ты умничка», — с издевкой ответила ей в stories Настюшка Опасность.

Как считаете, действительно ли «корнем зла» стали деньги и обрушившаяся популярность или же селебрити скрывают истинную причину споров?



