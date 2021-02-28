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Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл

Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также заявил, что страдания таких пациентов не бессмысленны.

"Человеческий ум и слово умолкают перед тайной страданий. Мы верим только, что они не бессмысленны, хотя в полной мере познать этот смысл нам не дано. Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни", - говорится в обращении патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.

Россия

По материалам: ria.ru
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