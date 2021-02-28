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Стрижка ногтей по лунному календарю в марте 2021 года

Стрижка ногтей по лунному календарю в марте 2021 года

Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут справиться с любыми делами. Стрижка ногтей в первый весенний месяц, выполненная в благоприятные дни, поможет привлечь успех и удачу, а также оградить себя от неприятностей.


Энергетика пространства с наступлением весны преображается, и ее важно использовать для своего благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы выбрать самые удачные дни для внешнего и внутреннего преображения. Стрижка ногтей в марте станет отличной подстраховкой от неудобств и проблем, если выбирать для нее подходящее время.

1, 2 марта: убывающая Луна в Весах в первые два дня марта — время, когда стричь ногти нужно тем, кому не хватает уверенности в себе. Закругленная форма ноготков поможет сглаживать конфликты и не расстраиваться по пустякам.

3, 4 марта: нейтральные дни пройдут под влиянием убывающей Луны в Скорпионе. В это время астрологи рекомендуют сделать закругленную форму ноготков, чтобы не раздражаться по пустякам и не забыть о данных обещаниях.

5, 6 марта: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Знак Стрельца. 5 марта стричь ноготки не желательно, а вот 6 марта стрижка ногтевых пластин поможет усилить привлекательность и обаяние.

7, 8 марта: Луна переходит в созвездие Козерога, и в эти дни стрижка ногтей желательна. Благодаря такой процедуре получится сохранить позитивный настрой и привлечь внимание нужных людей.


9, 10 и 11 марта: три дня стареющее ночное светило проведет в Водолее. Первые два дня стрижка ногтей уместна, и благодаря такой процедуре получится стать увереннее в себе и повысить самооценку. 10 марта астрологи рекомендуют поухаживать за ноготками, чтобы укрепить их и предупредить расслоение.

12, 13 марта: два дня Луна проведет в Рыбах, и это время не удачно для стрижки ноготков. В день Новолуния 13 числа стрижка ногтей ослабит биополе, что чревато возникновением неприятностей.

14, 15 и 16 марта: начало роста Луна проведет в созвездии Овна. В эти дни ногти лучше не стричь, чтобы не провоцировать перепады настроения. Ухаживающие процедуры будут уместны, и заняться ими можно как в домашних условиях, так и с привлечением квалифицированного матера. Полезной будет и профилактика грибковых заболеваний.

17, 18 марта: рост Луны продолжается в Знаке Тельца. Это время подходит не только для стрижки ноготков, но и для смелых экспериментов. Яркий маникюр подчеркнет индивидуальность и станет источником вдохновения.

19, 20 и 21 марта: Луна в Близнецах пробудет три дня, однако для стрижки ногтей лучше отвести первые пару дней, чтобы привлечь в жизнь успех и усилить свое обаяние. 21 марта за ногтевыми пластинами ухаживают, чтобы укрепить их и избежать ломкости.

22, 23 марта: Луна переходит в Знак Рака, продолжая свой рост. Это время нейтрально для процедур, однако астрологи рекомендуют не делать яркий маникюр, чтобы исключить перепады настроения.


24, 25 марта: ночное светило перемещается в созвездие Льва. Защититься от сплетен и недоброжелателей получится, если подстричь ноготки 25 числа. 24 марта стрижка ногтей может привести к ссорам с близкими людьми.

26, 27 марта: последние дни перед полнолунием Луна проведет в Деве. 26 числа стричь ногти — к избавлению от грусти и печали, а вот 27 марта ноготки лучше оставить в покое и не подстригать, чтобы не привлекать в жизнь неприятности.

28, 29 марта: Полнолуние в Весах и последующие убывание Луны — не время для стрижки ноготков. В эти дни важен уход, который убережет ногти от расслоения и появления трещинок.

30, 31 марта: завершается март пребыванием растущей Луны в Знаке Скорпиона. Это время астрологи также рекомендуют посвятить ухаживающим и профилактическим процедурам.

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По материалам: dailyhoro.ru
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