Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сумишевский впервые отпраздновал день рождения сына без жены: «Твоя мама гордится тобой»

Сумишевский впервые отпраздновал день рождения сына без жены: «Твоя мама гордится тобой»

Ярослав Сумишевский, недавно потерявший жену, постарался сделать все, чтобы его маленький сын смог почувствовать себя счастливым в день рождения и организовал ему прекрасный праздник в одном из заведений в кругу родных и близких.

«Сегодня моему ангелочку 4 года. Люблю тебя, мой малыш. Расти большой, здоровый, сильный, умный и смелый. Ты моя гордость! Пусть все твои желания сбываются», — написал в Instagram заботливый отец.


Несмотря на то, что семейные кадры с мероприятия выглядят теплыми и веселыми, у публики наворачиваются слезы при виде толпы родственников, среди которых не мелькает лицо любимой мамы Мирошки. В поздравительном посте Сумишевский с любовью отметил, что Наталья гордится своим наследником и всегда будет смотреть на своих дорогих людей с небес.

«Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа!» — заключил вдовец.

[media=https://www.instagram.com/p/CLyqAfRhhpt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в реанимацию
Заразившуюся коронавирусом народную артистку РСФСР перевели в
Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач
Дмитрий Певцов призвал оградить россиян от скандальных телепередач
Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».
Olya Shelby запустила новый тренд в TikTok — «Ля какая».
После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за жизнь»
После комы Алиса Аршавина вышла на связь: » Я намерена бороться за
Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?
Почему у Диденко праздник в годовщину смерти мужа?
ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался военнослужащий
ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался
Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского принца
Белый дом оценил возможность введения санкций против саудовского
В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для Берлина
В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для Берлина
Чехия захотела применять «Спутник V» без разрешения от ЕС
Чехия захотела применять «Спутник V» без разрешения от ЕС
Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана
Российский военный корабль впервые вошел в порт Судана
"Серьезные основания". В Армении допустили импичмент президенту страны
"Серьезные основания". В Армении допустили импичмент президенту страны
США задумали сдержать Китай цифровым долларом
США задумали сдержать Китай цифровым долларом

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин

Еще по теме

«Мама гордится тобой»: похоронивший жену Ярослав Сумишевский отметил день рождения сына
Ксения Бородина гордится своей дочерью
Саша Задойнов поздравил дочь с Днем рождения
День сыновей 22 ноября 2017 года: самые лучшие поздравления с праздником любимому сыну