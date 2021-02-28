Сумишевский впервые отпраздновал день рождения сына без жены: «Твоя мама гордится тобой»

Анастасия Иванова

Ярослав Сумишевский, недавно потерявший жену, постарался сделать все, чтобы его маленький сын смог почувствовать себя счастливым в день рождения и организовал ему прекрасный праздник в одном из заведений в кругу родных и близких.

«Сегодня моему ангелочку 4 года. Люблю тебя, мой малыш. Расти большой, здоровый, сильный, умный и смелый. Ты моя гордость! Пусть все твои желания сбываются», — написал в Instagram заботливый отец.

Несмотря на то, что семейные кадры с мероприятия выглядят теплыми и веселыми, у публики наворачиваются слезы при виде толпы родственников, среди которых не мелькает лицо любимой мамы Мирошки. В поздравительном посте Сумишевский с любовью отметил, что Наталья гордится своим наследником и всегда будет смотреть на своих дорогих людей с небес.

«Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой папа!» — заключил вдовец.

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