Так откровенно? Тэхён возбуждает Чонгука нежным прикосновением

Алексей Вольцев

Привет, АРМИ! Да, мы знаем, что большинство фанатов приходит в ярость, когда видит где-то в пабликах разговоры о том, что Чонгук (Jungkook) и Тэхён (Taehyung) любят друг друга по-настоящему и скрывают от нас свои отношения, но мы не можем молчать когда эти двое откровенно провоцируют нас на начало беседы с вами!

Итак, все произошло во время съемок одного из проектов. Так как камеры операторов включены практически всегда, у нас есть уникальная возможность подглядывать за ангелочками и видеть даже то, о чем мы не должны были знать. Гук и Тае спокойно сидели на диванчике, релаксировали после трудового дня, развлекаясь с «доминошками», расставленными на столе, а затем они нежно посмотрели друг другу в глаза и ТТ начал гладить своего приятеля по внутренней части бедра.

Создается ощущение, что Вишня просто забыл о включенных камерах и впоследствии быстро опомнился, сделав вид, что даже не смотрит в сторону Золотого Макнэ и хлопает его по ноге по-братски. Все бы ничего, если бы красавчиков не выдавало смущение Чонгука, сразу же опустившего глаза после прикосновения Тэхёна.

«Эй да что тут вообще происходит?!» — с подозрением пишут АРМИ в сети.



