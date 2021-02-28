Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Вадим Карасев

Начинается первый месяц весны, и чтобы он прошел успешно, стоит прислушаться к советам старших Арканов. Расклад карт на первую неделю марта поможет Знакам Зодиака определиться с планами и не упустить свою удачу.

Советы карт Таро пользуются популярностью не случайно. Полезные рекомендации и точные прогнозы помогают привлекать в жизнь нужные перемены и ловко обходить стороной возможные неприятности и проблемы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом на первую неделю марта, чтобы начать весну с позитивных перемен и не останавливаться в жизненном развитии.

Овен





Открывает март карта «Колесница», которая призывает Овнов не медлить. Аркан олицетворяет борьбу за благополучие и триумф, в которой стоит поступать честно и не поддаваться на провокации. По этой карте несомненный успех придет к тем, кто не откладывает решение важных вопросов в долгий ящик.

Аркан «Отшельник» советует Овнам не отказываться от поддержки мудрых наставников и не принимать решений сгоряча. По этой карте возможна временная изоляция, которая необходима для того, чтобы скорректировать планы и отказаться от всего, что устарело и мешает развитию.

По карте «Луна» Овнам важно прислушаться к своей интуиции. В конце недели не исключены неоднозначные ситуации, когда потребуется терпение и осторожность. Овнам нельзя доверять слухам, которые могут завести в тупик. Губительными будут и страхи, если они не подкреплены ничем.

Телец





Карта «Мир» открывает первую неделю марта, призывая Тельцов насладиться моментом. По этому Аркану жизнь изменяется, появляется ясность и приходит заслуженная, но задержавшаяся ранее награда. Карта описывает ситуацию счастливого настоящего и будущего для всех, кто не станет спешить и доверять интуиции.

Аркан «Луна» призывает Тельцов не терять бдительность. По этому Аркану ситуация может измениться в одночасье, поэтому будет ощущение подвоха. Совет карты — прислушаться к интуиции, чтобы вовремя среагировать, пока ситуация не вышла из-под контроля.

«Повешенный» в раскладе — карта, призывающая Тельцов избавляться от иллюзий и не пытаться спрятаться от проблем в вымышленном мире. По этому Аркану происходит переосмысление сделанного, и Тельцы смогут обнаружить ошибки, которые лучше исправить сразу, чтобы позже не сталкиваться с трудностями.

Близнецы





Март открывает Аркан «Дьявол», который описывает ситуацию полной потери контроля. По этой карте Близнецам важно отказаться от разрушительных эмоций и действий, которые ведут в тупик. Потакание капризам и слабостям не будет выходом из ситуации, поэтому в первых числах марта важны контроль и ответственность.

Аркан «Повешенный» призывает Близнецов быть внимательными. По этой карте Близнецы должны быть готовы к скорым переменам, перед которыми происходит затишье. Именно в период, когда все спокойно, появляется время для планирования и постановки дальнейших целей.

По карте «Сила» Близнецы могут не сомневаться в своих силах и смело идти к своей мечте, зная, что впереди их ждет триумф. Аркан сулит перемены к лучшему, но для того, чтобы они произошли, Близнецы должны быть дисциплинированы и честны.

Рак





Карта «Смерть» открывает март, и по ней Раки должны быть готовы к кардинальным переменам. Аркан не сулит проблем, если перестать держаться за отжившее прошлое и сопротивляться новому. Карта говорит о необходимых обновлениях, которые позволят продолжать развитие и открывать новые горизонты.

По карте «Колесо фортуны» Раки должны быть готовы к неожиданному повороту событий. В жизни будут происходить вещи, на которые нельзя повлиять, и Ракам важно сохранять спокойствие и сдержанность. Ситуация изменится к лучшему, если не торопиться и мыслить позитивно.

Аркан «Суд» также указывает на перемены. По нему в жизни Раков будут происходить события, предшествующие триумфу. Карта призывает Раков принять судьбу и ситуацию, чтобы повлиять на события и изменить их так, чтобы получить максимальную выгоду.

Лев





Аркан «Мир» открывает первую неделю марта и сулит Львам позитивные перемены. Карта описывает ситуацию, когда приходит заслуженное вознаграждение, и на пути нет препятствий для новых целей. Уверенность в себе и честность помогут Львам начать новый счастливый этап жизни.

По карте «Повешенный» Львам предстоит понять, как лучше использовать для своей выгоды происходящие события. Временные трудности не доставят больших проблем, если не спешить с выводами, не действовать сгоряча и не полагаться на авось.

Аркан «Колесница» символизирует путь, и он начинается уже в конце недели. Львам предстоят путешествия и разъезды, во время которых получится привлечь в жизнь позитивные перемены, если не медлить и не бояться неизвестности.

Дева





По карте «Луна» происходят события, связанные с самообманом или заблуждением. Карта описывает ситуацию, когда вопрошающий блуждает в сумерках в поисках нужной двери. Девам в начале недели важно побороть беспочвенные страхи, чтобы стать победителями.

Аркан «Дурак» символизирует начало новой главы жизни, когда события развиваются стремительно. Девам по этому Аркану важно не отказываться от новшеств, которые приходят в жизнь, иначе счастье обойдет стороной и новые перспективы достанутся более сообразительным конкурентам.

Карта «Правосудие» в раскладе на конец недели призывает Дев поступать честно, чтобы в будущем не тратить время на работу над ошибками. По этой карте происходят закономерные события, когда вопрошающий получает награду или порицание за действия в недалеком прошлом.

Весы





По карте «Отшельник» Весам стоит начать март с самоанализа и мудрых советов со стороны наставников. Аркан говорит о периоде, когда можно временно отстраниться от дел, чтобы еще раз поразмышлять, скорректировать планы и завершить начатые зимой дела, чтобы больше к ним не возвращаться.

Карта «Император» говорит о лидерстве и успехах, но для этого Весам предстоит быть дисциплинированными и ответственными. Эгоизм и самолюбование не приведут к хорошим результатам и могут плачевно сказаться на репутации.

«Смерть» в раскладе — карта, предвещающая неизбежные перемены. Весы должны осознать, что пора проститься с прошлым, которое мешает дальнейшему развитию. Переход будет безболезненным, если не сопротивляться происходящему.

Скорпион





Аркан «Правосудие» призывает Скорпионов к честному труду. По этой карте в начале месяца предстоит получить вознаграждение или порицание с дальнейшей работой над ошибками — все будет зависеть от поступков недавнего прошлого.

Карта «Отшельник» призывает Скорпионов не торопиться. По этой карте будет возможность остаться в одиночестве, чтобы скорректировать планы, изменить цели, если прежние уже устарели, а также восстановить силы, затраченные в зимний период.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта, предвещающая неожиданные и неизбежные перемены. По этому Аркану Скорпионам предстоит потренировать силу воли, чтобы не начать действовать раньше времени. Умение выжидать и анализировать происходящее помогут вовремя изменить события в свою пользу.

Стрелец





По карте «Мир» март для Стрельцов начнется с ясности. Карта символизирует период, когда проблемы уходят, и становится понятен ход событий. Стрельцы смогут разрешить разногласия и справиться с любыми трудностями, если не будут спешить и поддаваться на авантюры.

По карте «Колесо фортуны» Стрельцов ждут перемены к лучшему, если не пытаться сразу же поменять ситуацию. Пыль уляжется, и тогда станет понятен как смысл происходящего, так и путь, по которому можно будет пройти и получить награду.

«Маг» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов не только использовать накопленные ранее знания, но и раскрывать новые таланты. По этому Аркану появляется возможность заявить о себе и выйти из тени конкурентов.

Козерог





Аркан «Дьявол» описывает ситуацию зависимости, когда Козерогам важно освободиться от ограничений, оставить желание потакать дурным привычкам, чтобы не зайти в тупик. Своеобразная проверка на прочность поможет воспитать силу воли.

Карта «Влюбленные» говорит о необходимости выбора и, вторя первому Аркану расклада, призывает отказаться от всего, что мешает развитию. Внимательность и умение принимать ответственные решения помогут Козерогам выйти победителями из передряг и получить достойную награду.

По карте «Суд» будут происходить перемены, и из жизни начнет исчезать что-то, что уже отжило. Аркан призывает Козерогов оставаться честными и непредвзятыми, чтобы не увязнуть в прошлом без возможности дальнейшего развития.

Водолей





В начале марта по карте «Смерть» Водолеям предстоит попрощаться с прошлым. Аркан сулит перемены к лучшему, если отказаться от устаревших идей и направить силы на достижение новых целей. Водолеи смогут ступить в новый этап жизни без потерь, если не будут сопротивляться происходящим событиям.

Карта «Умеренность» призывает Водолеев усмирить эмоции и обрести контроль над разумом и чувствами. Достигнув баланса, будет проще справляться с решением сложных вопросов и не привлекать в жизнь лишние проблемы, возникающие из-за спешки и несдержанности.

Аркан «Дурак» предвещает скорые перемены, когда Водолеи будут стоять на пороге новых открытий. Эта карта призывает не терять бдительности, чтобы не упустить свою выгоду из-за несвоевременных или необдуманных решений.

Рыбы





Аркан «Правосудие» говорит о необходимости принимать решения без спешки. Рыбы в начале недели смогут избежать проблем, если перестанут горячиться и действовать неосмотрительно. Вознаграждение не заставит себя ждать, если поступать честно и непредвзято.

«Умеренность» в раскладе — карта, вторящая первому Аркану. По ней Рыбам предстоит усмирить бушующие эмоции и найти баланс, чтобы не действовать на авось. Умение выжидать и анализировать происходящие события позволит не ошибиться.

По карте «Иерофант» Рыбы смогут укрепить свой авторитет или же получить помощь от мудрых помощников — все будет зависеть от ситуации. По этой карте важно придерживаться честности и отказаться от любой спешки, чтобы не упустить выгоду и перемены к лучшему.