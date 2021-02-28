Тяжелобольная Алиса Аршавина вышла на связь после комы

Алексей Вольцев

Несколько дней Алиса Аршавина провела в коме. Экс-жена футболиста впервые вышла на связь после реанимации, оставив трогательное сообщение. Женщина заявила, что намерена бороться за свою жизнь.

Два дня назад мать Алисы, Наталия Сарычева, сообщила тревожную новость — Аршавина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и чуть не погибла. «Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала женщина в социальных сетях.

Алиса ответила на пост родительницы, дав понять, что сейчас с ней все в порядке. «Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно. Больше я вас не оставлю, только выздоравливать», — заявила 38-летняя журналистка.

Напомним, Алисе диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Теперь экс-жена Андрея Аршавина вынуждена прятать лицо, так как у нее практически исчез нос.

«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…» — объясняла женщина.