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«Тяжелый микрорайон»: в Кривом Роге школьницы устроили жестокую расправу над бывшей подругой


В Кривом Роге школьницы жестоко избили бывшую подругу, сняв инцидент на видео. Все произошло на территории школы № 15 в Дзержинском районе города.

Девочки заставили свою жертву стать на колени и просить прощения таким образом. Однако сразу же после этого одна из обидчиц сказала, что не прощает ее, ударив девочку в лицо. Видео разместил в сети блогер Алексей Таймурзин.

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«Тяжёлый микрорайон есть и был всегда», «К сожалению такое видишь часто. А самое страшное что учителя боятся говорить в открытую об этом, чтобы не было конфликта и пятна на школе», «Ужасно, их надо наказывать», — пишут комментаторы в сети.

Есть среди них и криворожский педагог Анастасия Марчук, которая призвала не нагнетать ситуацию.

«Следователь по делу уже работает, администрация школы реагирует, родители и дети в диалоге решают конфликт. Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется… но распространение видео в сети сильно спасает ситуацию и способствует её решению (я так понимаю с этой целью Вы поделились видео?). Особый шарм в это всё вносят злорадные комментарии «моральных судей», — написала она.

«Тяжелый микрорайон»: в Кривом Роге школьницы устроили жестокую расправу над бывшей подругой

Напомним, в минувшем году в соседнем с Кривым Рогом Никополе девочки-подростки избили свою сверстницу ногами, после чего на них завели уголовное производство. А в Овидиопольском районе Одесской области суд вынес приговор драчунье, избившей одноклассницу. Ее отправили под ночной арест, запретили пропускать занятия в школе, а семью обязали выплатить компенсацию пострадавшей.

Украина

По материалам: fakty.ua
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