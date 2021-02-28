ТОП-5 доказательств что Тэхен самый «волосатый» в группе

Влада Некрасова

Существует теория, что, чем больше у мужчин волос на теле, тем он более сексуальнее и горячее. Врачи уже доказали, чем выразительней треугольник от пупка к основанию члена, тем больше в мужчине яичкового тестостерона – полового гормона, отвечающего за сексуальную мощь. Тоже самое можно говорить и о растительности на других частях тела. У парня с высоким тестостероном раньше появляется щетина, волосы на руках более грубые и присутствует излишняя волосатость на спине.

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS, следовавшие этой теории, вычислили, что Ви (V) является самым «волосатым» и сексуальным мужчиной в коллективе. АРМИ даже подобрали несколько фотографий, которые подтверждают его «волосатость».

Недавно в сети всплыли фотографии Тэхёна, которые вызвали волну дискуссий среди пользователей интернета. Несмотря на огромное количество вариантов депиляции, представленных в наше время, Тэхен из BTS отказывается брить руки.

Посмотри, какая нелегкая небритость. Ты тоже считаешь таких парней более сексуальными?

Кстати, ты знал, что не у всех мужчин ярковыражены волосы на ногах? Тэхён к этому типу не относится.

Густые ресницы и брови. Многие корейские девочки могли бы ему позавидовать.

Ну и, конечно же, его фирменная мохнатая прическа!