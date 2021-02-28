Триумф учениц Тутберидзе, возвращение Туктамышевой и взлет Хромых: как прошел финал Кубка России

Влада Некрасова

К фигурному катанию в России всегда было особое отношение — наши спортсмены уже много лет подряд завоевывают первые места и доказывают, что мы лучшие. 28 февраля в Москве прошел финал Кубка России, от которого зависит попадание на Чемпионат мира в Стокгольме.

Первым на лед вышли мужчины. Турнирная таблица после предыдущих прокатов была достаточно плотная, поэтому все решалось, как говорится, в моменте. Многих удивило, что после короткой программы чемпион Европы Дмитрий Алиев шел лишь девятым — он мог «пролететь» мимо призовых мест, но вовремя собрался и показал лучшее катание.

В итоге: Алиев выиграл произвольную программу, что позволило ему взять третье место с 254,79 баллами. Первое место досталось Евгению Семененко (265,13), а второе Петру Гуменнику (256,06).

В соревнованиях спортивных пар лидерство плотно захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В результате они были лучшим и в короткой, и произвольной программах, набрав в сумме 234,48 балла. Вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (216,93), третьими — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (206,96).

К слову, место в сборной на чемпионат в Стокгольм гарантировали чемпионы России Евгения Тарасова — Владимир Морозов, которые выступают в Гааге. Кроме того, за путевку бьются чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они пропустили старт из-за болезни.

Традиционно, больше всего внимания приковано к женскому фигурному катанию. Если в победе Камилы Валиевой почти никто не сомневался (она в итоге набрала 238,9), то второе место ученицы Тутберидзе Майи Хромых стало настоящим удивлением. Она впервые чисто исполнила два четверных прыжка — и получила 235,96 балла. В тройку также вошла Дарья Усачева. А вот Туктамышева стала четвертой.

Любопытно, что никто из девушек не попадет на чемпионат мира в Стокгольм по возрасту. Борьба шла между чемпионкой мира 2015 Елизаветой Туктамышевой и чемпионкой Европы Аленой Косторной. Но никто из них не смог попасть на пьедестал. Решение о том, кто поедет на соревнования примут завтра, но у Лизы больше шансов. К слову, в Стокгольм уже отобрались Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Я так давно не была на чемпионатах мира, что просто буду кайфовать и получать удовольствие от того, что я там. Не хочу ставить задачи по месту, я хочу классно подготовиться и использовать этот шанс, чтобы показать свои программы не только в России, но и на весь мир», — сказала Туктамышева.

Последними в программе были танцевальные дуэты, которые демонстрировли произвольные танцы. Мало кто сомневался в победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — им отдали 223,12 балла. Вторыми стали Аннабель Морозова — Андрей Багин (202,29), а третьими Екатерина Миронова — Евгений Устенко (163,81).