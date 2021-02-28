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Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну

Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк рассказал в интервью агентству Anadolu о разработке гибридной ракеты, которая будет задействована в лунной миссии.[b][/b]

"Мы достигнем Луны посредством запуска уникальной национальной гибридной ракеты. Сегодня мы посещаем объекты компании Delta V, которая занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, являющихся важной составляющей миссии на Луну. Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос", - уточнил он.

В феврале президент страны Реджеп Тайип Эрдоган предоставил общественности планы по развитию национальной космической программы, среди которых предполагается запуск в 2023 году ракеты на Луну. Также иностранные СМИ сообщали, что Турция после 2023 года планирует открыть собственную программу подготовки астронавтов, на которую Анкара намерена потратить около $6 млрд.

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По материалам: uposters.ru
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