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Ужасная трагедия в детском центре в «Перово Молл»: «3 детей пострадали при обрыве аттракциона»

Ужасная трагедия в детском центре в «Перово Молл»: «3 детей пострадали при обрыве аттракциона»

Сообщается, что сегодня в игровой детской зоне торгового центра «Перово Молл» в Москве оборвался один из аттракционов. В прессу о случившемся заявили очевидцы. По их словам, администраторы центра планировали скрыть этот факт от общественности.

ТАСС, ссылаясь на источник, говорит о том, что во время инцидента пострадали 3 детей: «Трое детей, по уточненным данным, пострадали при обрыве аттракциона в игровом центре «Парквик» в торгово-развлекательном центре «Перово Молл». Им оказали помощь на месте». О происшествии уже уведомлены необходимые органы. Перовская межрайонная прокуратура собирается заняться установлением причин поломки аттракциона, а также, впоследствии, вынесет вердикт о безопасности детского парка и дальнейших действиях, за которые будут ответственны руководители развлекательного заведения.


После произошедшего жители Москвы заинтересовались оказываемыми услугами в центре и решили прочесть некоторые отзывы о нем в сети. К сожалению, комментарии посетителей нельзя назвать положительными.

«Дополняю отзыв—Ребенок заболел!антисанитария и холод — результат не заставил себя ждать (((в шариках волосы, нитки, какие то обрывки, ошметки, осколки неизвестно от чего! Раньше ребенка было оттуда не забрать — сегодня сама сказала — пошли уже домой!
Очень жаль что так испортился парквик! Было любимое место и недалеко от дома а теперь придется ездить далеко!» — пишет женщина по имени Галина.

«Москва 24»



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По материалам: popcake.tv
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