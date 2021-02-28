В американском штате разрешат марихуану в развлекательных целях

Вадим Карасев

Фото: Rick Wilking / Reuters

Законодатели американского штата Вирджинии одобрили законопроект, который разрешает употребление марихуаны в развлекательных целях с 2024 года. Об этом сообщила газета Politico.

Палата представителей штата проголосовала за инициативу 48 голосами, при этом 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил лишь один голос — 20 против 19.

Издание отмечает, что за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Законопроект смогли принять благодаря тому, что сейчас демократы контролируют обе палаты законодательного органа.

Легально владеть марихуаной можно будет с января 2024 года. На данный момент за это предусмотрен административный штраф до 25 долларов. С 2024 может начаться и легальная продажа каннабиса, также будет разрешено домашнее выращивание.

В ноябре прошлого года сообщалось, что за легализацию марихуаны выступают более чем две трети жителей США. Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в более чем 30 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.