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В Apple Pay появятся карты «Мир»

В Apple Pay появятся карты «Мир»Фото: Платежная система «Мир»

В скором будущем в мобильном приложении бесконтактной оплаты Apple Pay появится возможность привязывать карты российской платежной системы «Мир», пишет РБК.

Ожидается, что такая опция появится в конце апреля, конкретные сроки будут устанавливаться банками, выпускающими карты. Опрошенные изданием крупные кредитные организации подтвердили готовность подключать клиентов, использующих карты «Мир» к Apple Pay.

До сих пор бесконтактная оплата картой «Мир» была доступна только через мобильные устройства на базе операционной системы Android при помощи приложений Samsung Pay и Mir Pay.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева отметила, что внедрение новой функции повысит конкурентоспособность карт системы «Мир» и число ее пользователей.

Платежная система «Мир», оператором которой выступает Национальная система платежных карт (НСПК), была создана в 2014 году после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard временно прекратили обслуживание карт попавшего под санкции СМП банка.

Основным аргументом для внедрения новой системы стало повышение безопасности платежей и клиентов. Согласно закону, на карты «Мир» начисляются зарплаты работников бюджетных учреждений, а также социальные выплаты.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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