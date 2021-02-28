В фонде Горбачева отреагировали на слова об унижении во время его правления

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отреагировал на слова американского политолога, издателя журнала National Interest Дмитрия Саймса об унижении перед Западом, через которое СССР прошел в годы правления президента Михаила Горбачева. Его слова приводит РИА Новости.

«Непонятно, что дает право нашему бывшему соотечественнику, который уже на протяжении десятилетий живет в США и оторван от России, делать заявления от имени большинства россиян», — сказал Палажченко.

Ранее Саймс заявил, что российские власти хотели бы отменить или смягчить западные санкции, однако не пойдут на серьезные уступки ради этого — «в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже».

Также политолог назвал внешнюю политику СССР во время правления Горбачева «тем, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом».