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В Германии назвали риски отказа от «Северного потока-2»

В Германии назвали риски отказа от «Северного потока-2»Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

В Германии посчитали, что в случае остановки строительства газопровода «Северный поток-2» страна может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах. Такие риски назвала министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в беседе с Welt am Sonntag в воскресенье, 28 февраля.

«Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа. Нам нужен будет газ и в этом, и в следующем десятилетии», — отметила министр.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью изданию Spiegel заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» имеет геополитическую составляющую и не способствует энергобезопасности Европы, но Еврокомиссия не может запретить частным компаниям инвестировать в него.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод должны были сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия обещает достроить объект, однако точные сроки не приводятся.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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