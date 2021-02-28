В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"

Алексей Вольцев

Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.





"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.