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В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"

В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.


"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

Экономика

По материалам: ria.ru
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