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В Гонконге десятки людей собрались судить по скандальному китайскому закону

В Гонконге десятки людей собрались судить по скандальному китайскому законуФото: Мигель Кандела / РИА Новости

Власти Гонконга предъявили десяткам человек обвинения в нарушении скандального китайского закона о национальной безопасности и собрались судить их, пишет Bloomberg.

Фигурантами дела на данный момент числятся 47 человек из 55 арестованных в январе оппозиционеров. Их обвиняют в заговоре с целью ведения подрывной деятельности. Первое заседание суда по их делу ожидается 1 марта.

Фигурантам инкриминируется помощь в организации праймериз, на которых кандидаты от демократических партий и движений выдвигались на выборы в местный парламент. В голосовании приняли участие около 600 тысяч жителей города.

Среди подсудимых активист Джошуа Вонг, уже приговоренный к году тюрьмы за участие в антикитайских протестах 2019 года. Также обвинения предъявлены нескольким бывшим оппозиционным депутатам и правозащитникам.

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят в 2020 году в качестве реакции властей Китая на протесты против другого закона — об экстрадиции из специального административного района в материковую часть страны подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Это вызвало новые протесты и обвинения в адрес Пекина в нарушении автономии Гонконга и прав человека.

В мире

По материалам: lenta.ru
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