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В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания

В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые во время избирательной кампании.

Марченко отметил, что инициатива поможет уйти от популизма, которым страдают случайные в политике люди, а также не позволит кандидатам рисовать избирателям "золотые горы". Тем не менее парламентарий указал на сложности при реализации предложения.

"Другой вопрос — мне непонятен механизм, как это закрепить в законе? Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нем, что нельзя врать на выборах", — сказал Марченко в комментарии телеканалу "Звезда".


Он добавил, что реализация такой инициативы не только заставит депутатов "думать, что обещают", но и будет мотивировать их работать на протяжении всего созыва, а не только "за два месяца до новых выборов".


Ранее председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин предложил зафиксировать обещания, которые депутаты дают своим избирателям, в законе или регламенте Государственной думы. Таким образом, по его мнению, в будущем можно будет реализовывать взятые обязательства более системно, а не забывать о них, оправдывая это популистскими заявлениями.

Политика

По материалам: ria.ru
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