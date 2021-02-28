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В Госдуме захотели запретить вылов дельфинов и косаток для дельфинариев

В Госдуме захотели запретить вылов дельфинов и косаток для дельфинариевФото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, согласно которому будет запрещен вылов дельфинов, косаток и других морских животных для культурно-просветительских целей. В настоящее время документ направлен на рассмотрение экспертного совета, пишет газета «Известия».

Бессараб указала на то, что дельфинарии запрещены во многих странах. В документе также подчеркивается, что обитатели таких учреждений зачастую живут в неподобающих условиях: в маленьких бассейнах или даже цистернах.

При этом млекопитающие из российских акваторий зачастую пополняют дельфинарии в странах Азии. По подсчетам Фонда защиты китов, каждый год в Китай продают около ста животных, средняя цена каждой из особей составляет два миллиона долларов.

В профильном комитете Госдумы инициативу уже одобрили. «События, которые мы наблюдали на Дальнем Востоке, я имею в виду "китовую тюрьму", из которой даже по поручению президента белух и косаток не могли отпустить очень долго, показали, что законодательная система требует совершенствования», — отметил член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.

Поправки о запрете контактных зоопарков и дельфинариев в Госдуме хотели внести в законопроект об ответственном обращении с животными еще в 2017 году. Конкретно пункт о запрете дельфинариев объяснялся тем, что обеспечить комфортные условия для морских млекопитающих там принципиально невозможно.

Россия

По материалам: lenta.ru
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