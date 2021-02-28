Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "наглой ложью" слова экс-президента Украины Петра Порошенко о жизни крымчан и посоветовал ему "оставить свои сочувствия при себе".

Ранее Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили".

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с реанимацией
Милана Тюльпанова впервые появилась на публике после скандала с
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что произошло с экс-звездой YouTube Ивангаем
Зависимость от психоактивных веществ и несчастная любовь. Что
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной Людмилы Лядовой
«Прошу молитв»: подробности состояния экстренно госпитализированной
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе
Введение новых правил техосмотра отложили
Введение новых правил техосмотра отложили
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Появился сервис, достоверно "оживляющий" старые фотографии
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
Турция разрабатывает гибридную ракету для полета на Луну
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
ОНК подтвердила помещение Навального в колонию под Владимиром
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Жители Владимирской области рассказали о колонии Навального
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Открытие гольф-курорта Трампа отложили на неопределенный срок
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие
Смертельное ДТП на трассе «Харьков-Симферополь»: столкнулись два

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»
Билли Айлиш призналась, что резала вены: «Не думала, что доживу»

Еще по теме

Действия ВМС Украины являются пиратской выходкой, заявили в Крыму
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
В Совфеде ответили на план Порошенко судиться из-за Крымского моста