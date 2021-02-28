В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

Алексей Вольцев

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "наглой ложью" слова экс-президента Украины Петра Порошенко о жизни крымчан и посоветовал ему "оставить свои сочувствия при себе".

Ранее Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили".