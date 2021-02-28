В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко

Вадим Карасев

Петр ПорошенкоФото: РИА Новости

В Крыму обвинили бывшего президента Украины Петра Порошенко во лжи и увидели в его сочувствии «крокодильи слезы». С таким мнением выступил в воскресенье, 28 февраля, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

«Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила», — отметил он.

Ранее Порошенко посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти. Бывший украинский лидер заявил, что жалеет жителей полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал Порошенко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.