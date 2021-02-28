В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Лидия Мартынова

Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития.

Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам" на мировом рынке продовольствия. Как считают эксперты агентства, последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер", — подчеркнули в российском министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.

Как добавили в министерстве, правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.