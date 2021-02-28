Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России

В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России

В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития.

Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам" на мировом рынке продовольствия. Как считают эксперты агентства, последствия роста цен на продукты в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер", — подчеркнули в российском министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренние.


Как добавили в министерстве, правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Скандал! Возмущенная Анна Седокова ушла из шоу Максима Галкина
Скандал! Возмущенная Анна Седокова ушла из шоу Максима Галкина
В сторону оккупированного Крыма запустили украинский флаг с посланиями взрослых и детей
В сторону оккупированного Крыма запустили украинский флаг
ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля
ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке АПК
Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку пансионата, погибли два человека
Смертельное ДТП под Ровно: автомобиль влетел в бетонную арку
Триумф учениц Тутберидзе, возвращение Туктамышевой и взлет Хромых: как прошел финал Кубка России
Триумф учениц Тутберидзе, возвращение Туктамышевой и взлет Хромых:
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
В Крыму рассказали об обманутом Порошенко таксисте
В Крыму рассказали об обманутом Порошенко таксисте
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Топ на сегодня

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Болгария отказалась от учений НАТО в Черном море
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины от COVID-19
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения третьей вакцины
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
В «Векторе» развеяли миф о защите от коронавируса
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии
Совфед предупредил о последствиях авиаудара США по Сирии

Еще по теме

Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
МЭР не увидело связи между ослаблением рубля и инфляцией