В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Вадим Карасев

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл число россиян с иммунитетом к коронавирусу. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал в интервью «Российской газете».

Горелов отметил, что в России с начала пандемии заразились около 4,2 миллиона человек. Эксперт предложил добавить к этому числу 20-30 процентов тех, кто переболел бессимптомно и не обращался к врачам, а также четыре миллиона тех, кто привился от вируса. Таким образом, по его подсчетам, сейчас у 8-9 миллионов россиян есть иммунитет к коронавирусу, что составляет 5,7-6 процентов от населения страны.

Помимо этого, специалист добавил, что для замедления темпов распространения заболевания необходимо, чтобы защита от вируса сформировалась примерно у 60-70 процентов жителей.

Ранее Горелов заявил, что подъема заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны. По словам эпидемиолога, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.