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В России смягчили требования валютного контроля

В России смягчили требования валютного контроля
Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к продуктам экспортного страхования.

Так, получение страховой выплаты в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.


Данные нововведения предоставят экспортерам эффективный инструмент хеджирования рисков неисполнения внешнеторгового договора, что позволит снизить напряжённость в сфере валютного контроля и оживит оборот, прокомментировала РИА Новости директор Deloitte Legal Екатерина Портман.

Экономика

По материалам: ria.ru
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