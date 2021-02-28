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В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусомФото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования за время пандемии в стране достигло 4 246 079. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, за прошедший день новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах. Больше всего случаев выявили в Москве (1737), Санкт-Петербурге (939) и Московской области (617), меньше всего — в Магаданской области (5), Еврейской автономной области (3) и Чукотском автономном округе (1).

Уточняется, что за сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число летальных случаев за весь период пандемии в России достигло 86 122. При этом за все время 3 811 797 человек выздоровели, из них 12 391 — за последние сутки.

Ранее в феврале врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков перечислил причины новой вспышки заболеваемости COVID-19 весной. По его словам, подъему заболеваемости могут поспособствовать снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок на свежем воздухе и исчезновение антител после COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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