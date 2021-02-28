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В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортом

В РПЦ бои без правил назвали антихристианским спортомФото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Бои без правил — это антихристианский вид спорта. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по физкультуре митрополит Мурманский Митрофан, передает РИА Новости.

Митрофан объяснил такое название тем, что бои без правил противоречат морали и попирают фундаментальные нравственные ценности, относясь больше к «страшному, кровавому» спорту.

«Например, там бьют лежачего, причем его надо повалить, чтобы добить. Это не то же, что выиграть в спорте по очкам», — заявил он.

Митрополит пояснил, что религия — это свод этических норм, которые отбрасываются в боях без правил.

В феврале 2020 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что создание семьи должно быть главной целью российской молодежи. При этом он указал, что это не единственный и не окончательный идеал, так как сегодняшние технологии и уровень образования дают возможность сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью.

Россия

По материалам: lenta.ru
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