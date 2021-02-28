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В соответствии с национальным планом: Шмыгаль рассказал, когда смогут привиться все желающие украинцы

В соответствии с национальным планом: Шмыгаль рассказал, когда смогут привиться все желающие украинцы

Все украинцы, желающие получить прививку против коронавируса, будут вакцинированы до конца года, ведь Украина заключила контракты на более чем 30 млн доз вакцины. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. Используется вакцина AstraZeneca/Oxford, которую производят на мощностях индийской компании Serum Institute. На данный момент иммунизацию прошли 3141 человек.

На первом этапе вакцинируют медиков «ковидных» отделений, а 27 февраля стартовала иммунизация военных Операции объединенных сил.

«Обычные» же украинцы на следующей неделе получат возможность самостоятельно зарегистрироваться на вакцинацию через приложение или вебпортал «Дія». Это позволит избежать очередей и заполнения лишних бумажек.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что делать пациентам, к которых после вакцинации индийской вакциной возникнут побочные эффекты.

Также стало известно, где и кому можно бесплатно вакцинироваться в Киеве.

Фото asiaplustj.info/

Украина

По материалам: fakty.ua
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