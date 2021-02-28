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В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для Берлина

В США назвали «Северный поток-2» способом выживания для БерлинаФото: AP Images

«Северный поток-2» — способ выживания для Берлина, и США не стоит надеяться, что Германия от него откажется. Так газопровод назвал автор статьи американского издания Foreign Policy Джереми Стерн.

«Похоже, в Вашингтоне мало кто задумывался, что правительство Германии видит "Северный поток-2" способом выживания и намерено завершить его во что бы то ни стало, а любая потенциальная "сделка" вполне вероятно пройдет с участием США», — написал он.

Как указал Стерн, республиканцы уверены, что остановить строительство газопровода помогут санкции США против Германии, а демократы — что проект можно закрыть, достигнув компромисса с немецкой стороной. «Но никакой объем санкций США не убедит Меркель рискнуть и позволить Путину перекрыть краны в год выборов. Никакие уступки по тарифам или обязательства НАТО не склонят ее подорвать выгоду и состоятельность немецкой экономики», — написал он.

При этом Стерн отметил, что Германия могла бы изменить решение относительно поставок газа из России, если бы отказалась от запрета ядерного топлива или повысила бы цены на энергию в сфере промышленности, снизив на нее спрос. «Но этого не произошло и не произойдет, потому что все эти действия — политический суицид», — добавил он.

Ранее министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что в случае остановки строительства «Северного потока-2» Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.

В мире

По материалам: lenta.ru
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