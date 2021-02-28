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В США одобрили третью вакцину от коронавируса

В США одобрили третью вакцину от коронавирусаФото: Dado Ruvic / Reuters

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, вакцина Johnson & Johnson стала третьим одобренным на территории США препаратом после вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Днем ранее эксперты FDA рекомендовали разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson. Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 процентов. В США эта эффективность составила 72 процента, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 процентов.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

В мире

По материалам: lenta.ru
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