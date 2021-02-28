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Весь зал рыдал! Как прошел концерт Сумишевского после смерти жены?

Весь зал рыдал! Как прошел концерт Сумишевского после смерти жены?

В январе артист Ярослав Сумишевский вместе со своей женой попал в страшную аварию. Из-за полученных травм супруга Наталья впала в кому, а после скончалась в больнице, не приходя в сознанием. Несмотря на это, мужчина взял себя в руки и ушел с головой в работу.


Ярослав Сумишевский не стал отменять предстоящие концерты, так как его супруга Наталья всегда «мотивировала его быть сильным, бороться и брать новые вершины». Ради нее Сумишевский не сдается. И спустя 20 дней после смерти жены, певец выступил в Красноярске. Он посвятил свою концертную программу «Не гаснет свет» покойной жене. В последние минуты концерта зрительный зал оглушали аплодисменты. Поклонники Ярослава не могли сдержать слез во время его проникновенного исполнения. Весь зал рыдал и вытирал лица платками.

«Иначе было невозможно пережить всю ту боль, которую Ярослав вложил в посвященную погибшей жене песню», — делится своими эмоциями зрительница концерта.

После выступления зрители еще долго выставляли в социальные сети кадры с выступления и делились своими эмоциями.


[media=https://www.instagram.com/tv/CLw9mcUpYOK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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