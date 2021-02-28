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Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"

Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра столицы.

Теперь желающие смогут виртуально побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, а также в гостинице "Советская". Восемь видеоэкскурсий пройдут в сопровождении экскурсоводов, краеведов и реставраторов.

"Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.


Онлайн-прогулки позволят изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия города.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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