Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"

Алексей Вольцев

Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра столицы.

Теперь желающие смогут виртуально побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, а также в гостинице "Советская". Восемь видеоэкскурсий пройдут в сопровождении экскурсоводов, краеведов и реставраторов.

"Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Онлайн-прогулки позволят изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия города.