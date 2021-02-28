Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически

Лидия Мартынова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или регламенте Государственной Думы.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют - строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его мнению, "после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте".

Володин подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы. Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.