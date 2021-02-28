Волосы в еде! Муж Кати Жужи заплатил 39 тысяч за неудачный ужин в дорогом ресторане

Анастасия Иванова

Два дня назад Катя Жужа и Артем Маркелов отметили годовщину со дня свадьбы. В честь важной даты супруги отправились в ресторан. Однако же поход в дорогое заведение закончился неприятностью.

32-летняя Катя Жужа осталась недовольна обслуживанием в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Причиной тому стал... волос в еде. «У нас с мужем была годовщина свадьбы. Максику исполнилось семь месяцев. Для нас это был действительно долгожданный и важный день. Артем сделал мне сюрприз — за два месяца он купил билеты в ресторан. Я очень хотела туда, ведь это самый известный и восхитительный ресторан, туда так просто не попасть. Вход по билетам и купить их можно заблаговременно. Моя мечта исполнилась. Я прихожу туда, и на тебе волосы в еде. Я прихожу в дорогой, модный, крутой ресторан, вход которого составляет 39 тысяч за двух персон, а мне приносят блюдо с волосами! Как такое возможно?» — негодует ведущая в личном блоге.

Как отметила Катя, еда в заведении тоже оказалась посредственной. «Слава Богу, что мы перед этим поели в другом заведении. Я чувствовала себя на дегустации какого-то говна. Подача интересная, но это невозможно есть», — добавила Жужа.

К слову, сотрудники ресторана попросили прощения у Кати и Артема за инцидент с волосом. Только вот настроение супругов сильно испортилось и они поспешили покинуть заведение.

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«Не хотелось ни есть, ни пить, ни смотреть шоу. На фото и видео ресторан смотрится действительно нереально красиво, а по факту у нас не было таких эмоций, когда мы находились внутри. Это не стоит таких денег. Нет того «вау», которого ты ждешь весь вечер. Можете дома включить телевизор, выключить свет и пустить огоньки по столу с помощью детской лампы — будет примерно тоже самое… Нам подарили бутылку шампанского и сказали, что вернут деньги за билеты. Но суть в том, что наш праздничный ужин в честь нашей первой годовщины был испорчен. Полное разочарование!» — заключила Катя.