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Врач перечислила самые безопасные заменители сахара

Врач перечислила самые безопасные заменители сахараФото: Pixabay.com

Для того, чтобы заменить сахар в рационе, есть три безопасные альтернативы. Две из них имеют натуральное происхождение, а одна — искусственное. Их в беседе с радио Sputnik перечислила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда речь заходит о сахарозаменителях, я выделяю три наиболее безопасных и эффективных. Из натуральных это эритрит и стевия, из синтетических — сукралоза», — рассказала специалист. Последняя, как уточнила медик, доказала свою безопасность и разрешена к употреблению грудными детьми и беременными женщинами.

Павлова уточнила, что для тех, кому не нравится горьковатый оттенок стевии, специально изобрели стевиозит — убрали из стевии этот привкус, оставив ее натуральной. «Стевия в 300 раз слаще, чем сахар, поэтому буквально две капли на стакан воды или кофе — и получается очень сладко, некалорийно и без всякого влияния на углеводный обмен», — пояснила врач.

Ранее индийский диетолог дала советы, как побороть тягу к сладкому в период похудения. По ее словам, нужно пить больше воды, не пропускать приемы пищи и заменять сладости фруктами или сухофруктами.

Россия

По материалам: lenta.ru
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