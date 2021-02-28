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ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался военнослужащий

ВСУ несут потери в тылу: в Ужгороде от COVID-19 скончался военнослужащий

В Центральной городской клинической больнице Ужгорода от осложнений после COVID-19 скончался военнослужащий ВСУ, став таким образом 46-м украинским военным, жизнь которого унесла пандемия. Согласно информации Министерства обороны Украины, положительный ПЦР-тест мужчина сдал 22 февраля 2021 года.

«Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали», — говорится в сообщении.

Тем временем 27 февраля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них госпитализация понадобилась трем пациентам.

Напомним, военнослужащих ВСУ должны вакцинировать на втором этапе национальной кампании. На данный момент проводится иммунизация медиков и военных, участвующих в Операции объединенных сил.

Украина

По материалам: fakty.ua
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