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Введение новых правил техосмотра отложили

Введение новых правил техосмотра отложили

Диагностические карты автомобилей, истекающие в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, будут действовать дополнительный месяц – такое постановление подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина рассказали, что срок активности крат продлен до 1 октября. Автовладельцы таким образом смогут отложить поездку на техосмотр, выданные карты продлятся автоматически.

"С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки", – признал Мишустин. – "В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить"

Министерствам и ведомствам поручено сделать все, чтобы новая система заработала без сбоев к намеченному сроку. Премьер-министр потребовал "сделать все по-человечески", учитывая, что в России живут миллионы автолюбителей.

Как сообщал NEWSTES, уже завтра на дорогах появится новый знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Он будет устанавливаться за городом, за 150–300 м до начала зоны контроля и на въезде в населенные пункты, где работают дорожные камеры.

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По материалам: uposters.ru
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