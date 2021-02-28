ВВС США испытывают "Золотую орду"

Вадим Карасев

В Соединенных Штатах вновь идут испытания системы полуавтономного высокоточного оружия "Золотая Орда" (Golden Horde). Как сообщает FlightGlobal, новое тестирование прошло во второй половине февраля.

Во время маневров были совместно сброшены сразу четыре авиабомбы GBU 39/B, которые управлялись системой (ранее одновременно испытывались до двух бомб). Удалось поразить все четыре цели.

"Буквально на прошлой неделе мы сделали следующий шаг от использования двух совместных боеприпасов к четырем. Они успешно поразили четыре отдельные цели одновременно. Это был большой шаг вперед в этой программе", – заявила бригадный генерал Хизер Прингл.

В марте прошлого года NEWSTES публиковал видео с ракетным ударом, примененным с использованием Golden Horde.

Полуавтономный комплекс наведения от компании Raytheon предполагает использование искусственного интеллекта, что дает расширенные возможности поражения целей. В частности, ИИ сам может выбирать приоритетные цели, наводить на одну цель сразу несколько ракет, а в случае успешного поражения перераспределять оставшиеся снаряды для удара по другим объектам или разведки. Окончательное решение о боевом применении принимает оператор после анализа предоставленных "Золотой ордой" данных.