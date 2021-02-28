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WSJ узнал об отказе Ирана от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке

WSJ узнал об отказе Ирана от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделкеПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: Richard Drew / AP Photo

Иран отклонил предложение Евросоюза организовать прямые переговоры по ядерной сделке с США. Об этом узнала газета The Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на двух западных дипломатов сообщил, что Иран исключил встречу в Европе, так как сначала хочет получить гарантии, что США снимет часть санкций после встречи. Издание указывает, что это может повлечь рост напряженности в международных отношениях.

При этом дипломаты заявили, что отказ Ирана не уничтожил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы, и что ход Тегерана может быть попыткой получить преимущество на последующих переговорах. Они могут начаться до иранского нового года, в конце марта.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа. Как рассказал источник издания The Sunday Times, новая администрация настаивает на желании переговоров, и «есть признаки того, что послабление санкций не за горами».

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.

В мире

По материалам: lenta.ru
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