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Зафиксировано рекордное ослабление скорости Гольфстрима: Европе и Америке грозит экстремальное похолодание

Зафиксировано рекордное ослабление скорости Гольфстрима: Европе и Америке грозит экстремальное похолодание

Ученые выяснили, что скорость Гольфстрима и других североатлантических течений снизилась до минимальных за тысячу лет значений. Это грозит Европе и Америке экстремальным похолоданием, пишет научный журнал Nature Geoscience.

"Круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть. В середине XX века этот процесс ускорился. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима к концу столетия ослабеет еще на 34-45%, что может вызвать полную остановку "конвейера течений", - рассказал профессор Потсдамского университета Штефан Рамшторф.

"Конвейер течений" - это система взаимосвязанных глубинных течений, переносящих воду фактически по всему Мировому океану. Соленость и температура воды в разных уголках океана различается и разница в температуре заставляет огромные массы воды "путешествовать" от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию. Гольфстрим - один из ключевых компонентов в системе Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC).

Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто оаз больше, чем сток Амазонки.

Авторы исследования считают, что перемены в скорости АМОС связаны с деятельностью человека и вызванными им изменениями в климатической системе региона. Дальнейшее ослабление течений или даже их остановка может привести к экстремальному климату в Европе: жаре, засухе, учащению снегопадов и сильных морозов.

Ранее NEWSTES писал, что заморозки в Техасе привели к подорожанию газа в Европе.

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По материалам: uposters.ru
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